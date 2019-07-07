Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев сообщил, что Матч звёзд лиги 2020 года примет московская «ВТБ-Арена».
Матч звёзд пройдёт в Москве на «ВТБ-Арене» — динамовском комплексе, который включает в себя хоккейную и футбольную арены. Хоккейная арена очень хорошая. Думаю, эта неделя пройдет на самом высоком уровне, — цитирует Медведева ТАСС.
Звёздный уикенд пройдёт 18–19 января.
С 2017 года Матч звёзд проходит в форме мини-турнира, где играют сборные четырёх дивизионов КХЛ.
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