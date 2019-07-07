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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Андрей Василевский назвал главную цель своей карьеры.

Самое важное — это победа в Кубке Стэнли. Я буду доволен, только когда мы выиграем Кубок Стэнли, а для этого надо вкалывать мама не горюй, — заявил Василевский ТАСС. По...