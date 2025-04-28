Юный российский хоккеист набрал первые очки в Кубке Стэнли Форвард «Монреаля» Демидов сделал две передачи в матче против «Вашингтона»

Фото: Graham Hughes/AP/TASS

Иван Демидов

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, недавний лидер СКА по очкам, отметился двумя голевыми передачами в четвертом матче серии против «Вашингтона». Несмотря на поражение «Канадиенс» (2:5), россиянин впервые проявил себя в решающих матчах Кубка Стэнли.

19-летний Демидов стал первым игроком в истории СКА, которому до 20 лет удалось возглавить бомбардирскую гонку команды (49 очков в сезоне). Демидов выбран «Монреалем» на драфте 2024 года под общим пятым номером. Он стал первым россиянином с 2019 года, выбранным на драфте в топ-5.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что следующей целью капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может стать второй рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. По его словам, речь идет о достижении по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф.

До этого первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил наградить Овечкина за рекордный гол в НХЛ и патриотическую позицию. По его мнению, спортсмен давно заслужил особое признание не только как выдающийся игрок, но и как человек, открыто поддерживающий Россию в международной повестке.