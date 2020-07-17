Выделенную для матчей НХЛ арену подтопило

Хоккейная арена Rogers Place в канадском Эдмонтоне пострадала во время шторма, прокатившегося по городу. Площадку собираются использовать для возобновления сезона Национальной хоккейной лиги после вызванной пандемией коронавируса паузы.
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Сезон НХЛ продолжится в уникальном формате — 24 клуба, допущенные до игр, разместятся в двух городах и сыграют все матчи там же. На 26 июля намечен переезд команд в Торонто (12 клубов Восточной конференции) и Эдмонтон (столько же представителей Западной конференции).
С 28 по 30 июля команды сыграют выставочные матчи, чтобы получить необходимую игровую практику, а 1 августа стартует квалификационный раунд, о формуле которого NEWS.ru писал ранее. В первый день рестарта сезона состоятся следующие матчи: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз», «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флеймз» — «Виннипег Джетс».
Rogers Place ввели в эксплуатацию четыре года назад. Руководство НХЛ собирается возвести некое подобие Олимпийской деревни в районе арены для проживания команд.
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