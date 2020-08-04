В первый день турнира в Сочи питерский СКА всухую разгромил «Локомотив»

Второй поединок стартового дня традиционного предсезонного турнира Sochi Hockey Open завершился с тем же счётом, что и первый: петербургский СКА всухую разгромил ярославский «Локомотив» — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).
У «армейцев» отличились Евгений Кетов (2-я минута), Линден Вей (30-я), Эмиль Галимов (31-я), Кирилл Марченко (46-я), Лукас Бенгтссон (52-я) и Данила Галенюк (53-я).
В межсезонье у обоих коллективов сменились главные тренеры, и на данный момент Валерию Брагину удалось лучше подготовить своих подопечных, чем Андрею Скабелке.
В матче открытия турнира олимпийская сборная России под руководством Игоря Ларионова забросила шесть безответных шайб в ворота молодёжной команды ХК «Сочи», писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен