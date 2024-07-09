В КХЛ захотели расторгнуть договор о правах ФХР на чемпионат России

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на проведение чемпионата страны, сообщается на сайте ФХР. При этом соглашения, регулирующие соответствующий пункт, действуют до апреля 2025 года. В федерации уточнили, что правление рассмотрит запрос КХЛ.

Континентальная хоккейная лига направила в адрес Федерации хоккея России предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд и первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, — говорится в сообщении.

До этого КХЛ изъявила желание стать независимой от ФХР и Международной федерации хоккея. Там уточнили, что это решение позволит сосредоточиться на собственных целях и задачах объединения.

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов объяснил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Федерация хоккея России больше не смогут управлять Континентальной хоккейной лигой после ее выхода из-под юрисдикции ИИХФ и ФХР. Он считает, что КХЛ сможет изменить продолжительность чемпионата. Это, по словам Крикунова, единственное нововведение.