Крикунов объяснил, что означает выход КХЛ из под юрисдикции ФХР Владимир Крикунов: ИИХФ и ФХР больше не смогут управлять КХЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Крикунов

Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Федерация хоккея России (ФХР) больше не смогут управлять Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) после ее выхода из-под юрисдикции ИИХФ и ФХР, заявил NEWS.ru заслуженный тренер России Владимир Крикунов. Он считает, что КХЛ сможет изменить продолжительность чемпионата.

Выйти из ФХР вполне реально, потому что рак и было раньше на протяжении пяти лет, когда КХЛ была создана. Более того, Лига выйдет из-под юрисдикции и Международной федерации. Тем самым ИИХФ не сможет управлять нашей Лигой, как и ФХР, — сказал Крикунов.

Он считает, единственное, что изменится после выхода КХЛ из-под юрисдикции ФХР — продолжительность чемпионата.

Скорее всего растянут чемпионат до конца мая, — считает тренер.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил в комментарии NEWS.ru, что выход Континентальной хоккейной лиги из-под юрисдикции Федерации хоккея России никак не отразится на уровне или качестве хоккея в стране. Он считает, что две организации и так всегда были самостоятельными.