«Тяжкая игра»: защитник «Локомотива» рассказал о матче с «Динамо».

Фото: vk.com/@dynamo_ru-ostanovit-lokomotiv

Главный тренер московского клуба «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от игры против ярославского «Локомотива», которая прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 2:3 в пользу ярославской команды.

Проиграли игру, мало забили имели, хоть и имели много моментов. Во втором периоде подучили удаление, в третьем уже домучились. Мы не старались удержать счёт в третьем периоде. Если бы старались,...