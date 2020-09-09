«Тяжкая игра»: защитник «Локомотива» рассказал о матче с «Динамо».

Защитник ярославского «Локомотива» Атте Охтамаа поделился впечатлениями от победы в матче против московского «Динамо», который прошёл в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 2:3 в пользу ярославской команды.
Безусловно, это была тяжкая игра. Особенно в первом периоде «Динамо» давило на нас, наш вратарь спас в этом отрезке во многом. Во втором периоде было важно, чтобы сыграли хорошо в меньшинстве, а в третьем периоде нам уже удалось реализовать свои моменты. Тяжело сравнивать игры (у «Локомотива» на старте сезона серия из трёх побед — NEWS.ru), потому что каждая игра особенная. Все игры очень разные. У нас новая система подготовки, к которой нужно привыкнуть, но нам нравится, как мы играем. Надеюсь, от матча к матчу мы будем играть лучше, — сказал защитник на послематчевой пресс-конференции.
Как писал NEWS.ru, ярославский «Локомотив» в гостях вырвал волевую победу у московского «Динамо» — 3:2 (1:1, 0;1, 2:0). У «бело-голубых» точными бросками отметились Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27-я). В составе «железнодорожников» голы на счету Егора Аверина (17-я), Рушана Рафикова (49-я) и Дениса Алексеева (53-я).
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