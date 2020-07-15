Трёхкратный чемпион мира по хоккею Илья Никулин завершил карьеру

https://static.news.ru/photo/8d9b7e48-c6a3-11ea-9c91-fa163e074e61_660.jpg Илья Никулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Илья Никулин завершил спортивную карьеру.

Агент хоккеиста Валерий Матвеев отметил, что Никулин уделил достаточно времени хоккею и теперь занимается бизнесом, передаёт РИА Новости.

38-летний хоккеист не играл с сезона-2018/19, но при этим не объявлял о завершении карьеры и продолжал тренироваться. Никулин в начале карьеры он выступал за фарм-клуб «Динамо» ТХК из Твери. С 2000 по 2005 год защищал цвета бело-голубых, с 2005 по 2015 год выступал за казанский «Ак Барс», а с 2015 по 2019 год снова играл за «Динамо».

Никулин является четырёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России спортсмен трижды становился победителем чемпионатов мира (2008, 2009, 2012).

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийский чемпион 2018 года Сергей Калинин подписал двухлетний контракт с челябинским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор».

КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.