Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, комментируя санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что ещё ничего не решено.
Давайте не бежать впереди паровоза — ещё ничего не решено. Мы будем защищать наших спортсменов, но к нам и так нет претензий по допингу, — сказал он на пресс-конференции.
Что касается формы и флага, то, по словам Третьяка, «пока их никто у нас не отбирает».
На Кубке Первого канала играем под российским флагом. На ближайшем молодёжном первенстве мира тоже никаких запретов пока не было. Что касается домашнего ЧМ — 2023, решение должен принимать исполком IIHF, но всем известно, что Рене Фазель хорошо относится к России. Поэтому надеемся, что всё останется без изменений, — сказал Третьяк.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Кроме того, исполком запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет.
Как заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, невозможно будет перенести взрослый и молодёжный чемпионаты мира 2023 года из России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.
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