«Там мой дом»: Овечкин признался, где будет жить после окончания карьеры

https://static.news.ru/photo/fd1b4044-84f6-11ea-a33a-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Meng Yongmin/Xinhua/Global Look Press

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что после окончания карьеры игрока останется работать в любом виде спорта.

По его словам, возможно, попробует себя в качестве генерального менеджера какого-нибудь клуба. Об этом Овечкин рассказал в прямом эфире в Instagram Светланы Абросимовой.

На вопрос о том, в какой стране он видит себя в качестве хоккейного функционера, 34-летний россиянин предположил, что вернётся на родину.

Мы решим это на семейном совете. Скорее всего, это будет Россия. Там мой дом, — отметил форвард.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры игрока в эфире шоу Hockey At Home. Он заявил, что действующий контракт предусматривает его выступления ещё в течение одного года. Хоккеист намерен продолжать играть до тех пор, пока в нём есть страсть к игре. По его словам, он не хочет быть игроком в команде, который просто катается для вида и занимает чьё-то место.