СМИ: Илья Ковальчук может перейти в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/0c28c93e-1229-11eb-91a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial

Российский хоккеист Илья Ковальчук рассматривает подписание контракта с московским «Спартаком» в качестве следующего карьерного шага.

Нападающий может заключить краткосрочное соглашение с «красно-белыми» и играть за московский клуб до открытия тренировочных лагерей в Национальной хоккейной лиге, продолжая при этом подыскивать варианты трудоустройства в Северной Америке.

В НХЛ Ковальчук сейчас имеет статус свободного агента. В сезоне-2019/20 россиянин поиграл сразу за три команды — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». В регулярном чемпионате нападающий провёл 46 игр и набрал 26 очков (10 голов и 16 голевых передач), пишет портал Sport24.

Ковальчук является воспитанником московского «Спартака». Нынешний тренер «красно-белых» Олег Знарок ранее работал с нападающим в петербургском СКА и в сборной России.

Как писал NEWS.ru, Ковальчук был замечен среди гостей на праздновании 35-го дня рождения Александра Овечкина в банкетном зале в Москве.