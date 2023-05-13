Ротенберг создал новую сборную по хоккею: что за проект «Россия 25» Средний возраст игроков в команде — 25 лет, а возглавляет ее тренер СКА Роман Ротенберг

Фото: Федерация Хоккея России

Презентация сборной «Россия 25»

Сборная России по хоккею, как и все остальные команды страны, второй год находится в международной изоляции. В этих условиях Федерация хоккея России (ФХР) решила создать новую национальную сборную для молодых игроков под названием «Россия 25». NEWS.ru рассказывает подробнее об этой команде: ее составе, тренере и первых успехах.

Команду создали в сентябре прошлого года, чтобы не терять резерв

Как рассказывал глава ФХР Владислав Третьяк, идея создания «России 25» появилась из-за отстранения сборных страны от международных турниров. По его словам, в команду должны привлекаться молодые звезды российского хоккея, которые будут претендовать на попадание в основную команду, ведь ее рано или поздно вернут на международную арену. Интересно, что цифра 25 в названии обозначает не предельный, а средний возраст вызываемых в нее игроков.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с корреспондентом NEWS.ru выразил мнение, что новая сборная нужна, чтобы молодые российские хоккеисты получали игровую практику на период отстранения основной команды.

«Это сборная создана для того, чтобы молодые перспективные хоккеисты участвовали в играх, от которых их в принципе отстранили, как и сборную Белоруссии. Им нужна практика, но я бы не назвал их альтернативной сборной, очень много сильных игроков в нее не вошли. Это молодая перспективная команда, чтобы не терять наш резерв», — сказал Плющев.

Он считает, что сборные Белоруссии и Казахстана могут составить конкуренцию российским хоккеистам.

«Это те страны, где хоккей развивается, процветает, это соперники, с которыми мы можем решать наши проблемы в перспективе. А Китай на сегодняшний день вряд ли составит конкуренцию Белоруссии, Казахстану и нам, если они наберут команду чисто китайскую, а не легионеров. В КНР этот вид спорта не очень хорошо развит. Там есть поле для работы, я был в Китае, есть заинтересованные люди, но серьезной программы развития хоккея нет», — добавил Плющев.

Изначально планировалось, что «Россия 25» дебютирует на Кубке Первого канала прошлой осенью, однако от этой идеи отказались. Премьера состоялась 2 мая, именно тогда начался Большой тур новой команды по городам России и ближнего зарубежья.

Большой тур продлится до 16 мая

Большой тур включает серию товарищеских матчей с национальной командой Белоруссии в разных городах, а также участие в турнире QazaqstanHockeyOpen 2023 в Астане, на котором, помимо России 25 и белорусов, выступала сборная Казахстана.

«Обычно в это время года наша команда участвовала в чемпионате мира. Сейчас нас там нет. Но все равно надо готовиться максимально ответственно, чтобы порадовать болельщиков, особенно в тех городах, куда сборная приедет. Надо сделать так, чтобы местная публика не пожалела о походе на стадион», — рассказал Третьяк «Известиям» перед стартом турне.

Фото: Федерация Хоккея России

Встречи с участием России 25 состоятся в пяти городах

2 и 3 мая в Челябинске состоялись первые две товарищеские игры с Белоруссией, они закончились уверенной победой россиян со счетом 4:0 и 6:2 соответственно. После этого команда отправилась в Астану, где в рамках турнира QazaqstanHockeyOpen 2023 по разу сыграла с казахами и белорусами. Первых россияне обыграли со счетом 3:0, а вторым уступили 4:7. Именно сборная Белоруссии в итоге стала победителем турнира.

Из Астаны «Россия 25» отправилась в Красноярск, где 9 мая снова провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Встреча завершилась красивой победой хозяев со счетом 5:1, которые удостоились похвалы от двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

«Ребята — молодцы, сегодня они после недавнего поражения сумели проявить характер и выиграли. Такие матчи и надо выигрывать, чтобы постепенно обретать характер победителей. И результат игры меня, в общем-то, не удивил. Потому что у нас собрана хорошая и добротная команда, в которой есть как молодые хоккеисты, так и опытные», — заявил хоккеист в интервью РИА Новости.

До конца майского турне «России 25» предстоит провести еще два матча с белорусами. 12 и 13 мая игры прошли в Туле, а 15 и 16 мая встречи примет Минск.

Фото: Федерация Хоккея России

Костяк команды составляют игроки СКА

В сборную «России 25» вызваны 19 представителей СКА, причем не у всех из них есть опыт игры в КХЛ, несколько молодых игроков-петербуржцев пока играли только на уровне МХЛ и ВХЛ.

Помимо неопытных игроков, в команде играют несколько звезд российского хоккея. Прежде всего это Александр Никишин из СКА, который в прошлом сезоне стал самым результативным защитником в регулярном чемпионате КХЛ. В обороне «России 25» также играет Александр Елесин, который в составе национальной команды стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.

18-летний Матвей Мичков является одним из самых юных хоккеистов в составе «России 25», однако вундеркинд проводит не первый сезон на взрослом уровне и уже привлекался в главную команду. Принадлежащий СКА игрок в конце июня примет участие в драфте НХЛ. По прогнозам североамериканских спортивных изданий, россиянина выберут в одном из первых раундов.

Фото: Федерация Хоккея России

Тренером команды стал Роман Ротенберг

Специалист возглавляет СКА, поэтому желание создать костяк из игроков именно этой команды никого не удивило. Ротенберг давно находится в хоккейной индустрии, он работал в КХЛ, ФХР, несколько лет занимал руководящие должности в СКА, а в январе 2022 года начал тренерскую карьеру, возглавив СКА. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла регулярный чемпионат КХЛ, а в плей-офф дошла до финала Западной конференции, где проиграла будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.

В апреле тренерский совет ФХР единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера «России 25» на майское турне. Вице-президент КХЛ и олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в интервью «Чемпионату.com» так отреагировал на это решение.

«У него есть желание и возможности выиграть. У него раскрывается молодежь, команда в шаге от финала КХЛ. Нормально ли то, что большой клуб КХЛ и сборную возглавляет человек без игрового и тренерского опыта? Я сужу только по результатам, а возглавить команду может любой человек», — заявил Каменский.

Пока у Ротенберга во главе «России 25» очень неплохая статистика.