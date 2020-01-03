Канадцы одержали победу над командой Финляндии со счетом 5:0 в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Остраве.
Сборная Канады уже во второй раз на текущем чемпионате мира забросила в ворота соперников четыре шайбы в ходе первого периода, что является лучшим результатом турнира.
Ранее 4 января в другом полуфинальном матче сборная России обыграла в овертайме команду Швеции со счётом 5:4. Россияне станут соперниками сборной Канады в финале.
Финал турнира пройдёт в воскресенье в 21:00 мск. Матч за бронзу между шведами и финнами состоится также в воскресенье, в 17:00 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что умер бывший вице-президент ХК «Спартак» Товбулатов.
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