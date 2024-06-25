Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли Россияне в составе «Флориды» обыграли «Эдмонтон» и завоевали Кубок Стэнли

Фото: AP/TASS

«Флорида» выиграла в матче с «Эдмонтоном» со счетом 2:1 в рамках финальной серии плей-офф НХЛ, впервые завоевав Кубок Стэнли. В составе «Флориды» выступают российский вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко, встреча прошла на площадке команды победителей.

Шайбами, отправленными в ворота оппонентов, отличились Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Первый смог заработать очко для команды на пятой минуте, а вторая шайба попала в цель на 36-й. У «Эдмонтона» на седьмой минуте отметился Маттиас Янмарк.

Бобровский и Куликов впервые стали обладателями Кубка Стэнли. Тарасенко в свою очередь уже выигрывал трофей в 2019 году в составе «Сент-Луиса». В текущем матче Куликов отметился результативной передачей, а Бобровскому удалось отразить 22 броска из 23.

Ранее нападающий канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман побил рекорд XXI века в НХЛ по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Он забил шайбу в шестом матче финальной серии с клубом «Флорида Пантерз» (5:1). Этот гол стал для спортсмена 16-м в нынешнем розыгрыше. Так, он обошел рекорд в 15 шайб российского хоккеиста Александра Овечкина в 2018 году и центрфорварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в 2009 году.