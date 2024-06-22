Овечкина лишили рекорда ХХI века в НХЛ Канадский хоккеист Зак Хайман побил рекорд Овечкина по голам в одном плей-офф

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via Global Look Press

Александр Овечкин

Нападающий канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман побил рекорд XXI века в НХЛ по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, следует из турнирной таблицы. Он забил шайбу в шестом матче финальной серии с «Флоридой Пантерз» (5:1). Этот гол стал для спортсмена 16-м в нынешнем розыгрыше. Таким образом Хайман обошел рекорд в 15 шайб российского хоккеиста Александра Овечкина в 2018 году и центрфорварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в 2009 году.

Хайман также смог повторить успех российского нападающего Павла Буре. В 1994 году, будучи в «Ванкувер Кэнакс», в одном плей-офф он забросил 16 голов.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после встречи с Канадой стал рекордсменом по числу матчей на Кубке Америки. Футболист вышел на турнире в составе национальной команды в 35-й раз. До этого рекорд удерживал чилийский вратарь Серхио Ливингстон, который сыграл в кубке 34 матча.

Португальский футболист Криштиану Роналду ранее стал первым, кто сыграл на шести чемпионатах Европы. Он вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Чехии. До этого спортсмен был единственным футболистом, в карьере которого было пять чемпионатов Европы. В этом году его достижение повторил Лука Модрич — полузащитник сборной Хорватии.