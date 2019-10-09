https://static.news.ru/photo/53ceb832-eae0-11e9-9262-fa163e074e61_660.jpg Петр Чех Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бывший голкипер лондонских «Челси» и «Арсенала» Петр Чех перешёл в хоккей. Теперь он защищает ворота английского клуба «Гилдфорд Феникс», с которым заключил контракт.

Сроки соглашения не называются, известно, что выступать знаменитый голкипер будет под № 39. Его дебют в официальном матче может состояться 12 октября, когда «Гилдфорд Феникс» встретится с «Ноттингемом», сообщает Sun .

После 20 лет в профессиональном футболе это станет потрясающим опытом для меня. Хоккей — игра, которую я люблю смотреть и играть в неё с самого детства, — заявил Чех, оставивший футбол после сезона-2018/19.

Ранее News.ru сообщал, что голкипер «Арсенала» Петр Чех рассказал о своих впечатлениях от последнего матча в карьере. 29 мая 2019 года чешский вратарь сыграл в финале Лиги Европы против лондонского «Челси». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «синих». Чех заявил, что только легко сказать, что команда осталась ни с чем, проиграв финал и кубок.