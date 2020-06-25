Овечкин занял третье место в списке лучших первых номеров драфта НХЛ

https://static.news.ru/photo/568a8776-b79b-11ea-a9a4-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял третье место в рейтинге лучших первых номеров драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1980 года, который был составлен журналистами сайта лиги.

На первом месте в списке оказался Марио Лемье, выбранный «Питтсбургом» в 1984 году, который по итогам голосования набрал 192 очка. На втором — Сидни Кросби («Питтсбург», 2005 год, 180 очков). Овечкин занял третье место, набрав 165 очков («Вашингтон», 2004 год), сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин занял первое место в голосовании болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в необычной номинации «Лучшая гифка сезона». Гифка получилась из момента на разминке перед матчем регулярного чемпионата с «Торонто» в октябре 2019 года. Она набрала 31,1% голосов, сообщает пресс-служба НХЛ. На две десятые процента уступило короткое видео с форвардом «Колорадо» Габриэлем Ландескогом.