Овечкин высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду Овечкин: российские хоккеисты пытались повлиять на допуск сборной на Олимпиаду

Российские хоккеисты пытались повлиять на ситуацию с недопуском сборной России к участию в Олимпиаде 2026 года, заявил капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе со «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что подобные попытки уже предпринимались через руководство НХЛ.

Это не первый раз, у нас были попытки. Не хочется наступать на одни и те же грабли, — прокомментировал хоккеист.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) исключила сборную России из числа участников Олимпиады-2026 в Милане, сославшись на рекомендации МОК. Вместо российских хоккеистов к турниру допущена команда Франции. Президент организации Пьер-Ив Жербо назвал это решение важным достижением для французских спортсменов.

До этого российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что пока не может сказать, будет ли она участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Хотя ранее она выступала на Играх без национальной символики и не видела в этом проблемы, сейчас спортсменка опасается политических последствий.