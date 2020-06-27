Овечкин возобновил тренировки с клубом «Вашингтон Кэпиталз»

https://static.news.ru/photo/fa6b9d1a-6356-11ea-aaa4-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приступил к тренировкам.

Сезон НХЛ приостановили из-за пандемии коронавируса. Российский спортсмен в это время тренировался во Флориде. Сейчас в США потихоньку начали снимать ограничительные меры. Именно поэтому «Вашингтон Кэпиталз» смог открыть для игроков тренировочную базу.

Он вернулся, — говорится в микроблоге клуба НХЛ в Twitter.

Клуб показал видео, на котором запечатлена тренировка Овечкина на льду.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне-2017/18 он с командой завоевал Кубок Стэнли.

На сегодняшний день от болезни скончались около 489 тысяч человек. Выздороветь удалось более 4,8 млн. На данный момент лидером по числу зараженных людей являются США — 2 407 590 человек. Второе место занимает Бразилия — 1 228 114, а на третьей строчке Россия — 627 646.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин занял первое место в голосовании болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в необычной номинации «Лучшая гифка сезона». Гифка получилась из момента на разминке перед матчем регулярного чемпионата с «Торонто» в октябре 2019 года. Она набрала 31,1% голосов, сообщает пресс-служба НХЛ. На две десятые процента уступило короткое видео с форвардом «Колорадо» Габриэлем Ландескогом.