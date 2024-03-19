Овечкин оформил «дубль» в матче НХЛ «Вашингтона» против «Калгари» Овечкин оформил «дубль» в матче НХЛ «Вашингтона» против «Калгари»

Фото: John Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Овечкин

В матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде «Вашингтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 5:2, сообщается на сайте НХЛ. Россиянин Александр Овечкин оформил «дубль».

В составе победителей дважды отличился Овечкин, голы также забили Дилан Строум, Хендрикс Лапьер и Том Уилсон. У хозяев поля шайбы забросили Маккензи Уигар и Кевин Руни. Овечкин достиг результата в 843 гола в карьере в НХЛ. Этим он до 51 шайбы сократил отставание от Уэйна Гретцки, который удерживает рекорд.

В результате победы «Вашингтон» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах. «Калгари» с 71 очком в 68 играх занимает 11-ю строчку «Запада».

Ранее форвард канадского хоккейного клуба «Эдмонтон» Коннор Макдэвид назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина величайшим бомбардиром его поколения. По его словам, у российского спортсмена есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов также верит в то, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. По его мнению, ранее у российского хоккеиста был небольшой спад, с чем ему удалось справиться. На его взгляд, всем россиянам хочется, чтобы Овечкин был на первом месте в гонке лучших «снайперов». Он считает, что спортсмен сможет это реализовать.