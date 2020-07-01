Овечкин и Орлов в США проголосовали по поправкам к Конституции РФ

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Ранее свой голос по поправкам к Конституции отдала олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, поблагодарив президента России Владимира Путина. После этого на спортсменку обрушились её фанаты, писал NEWS.ru.
Регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».