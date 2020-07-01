Овечкин и Орлов в США проголосовали по поправкам к Конституции РФ

https://static.news.ru/photo/7aae371c-bc35-11ea-87d1-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали по поправкам к Конституции РФ на территории посольства в США.

Свой выбор на избирательном участке в Вашингтоне сделали Дмитрий Орлов и Александр Овечкин, — говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.

Ранее свой голос по поправкам к Конституции отдала олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, поблагодарив президента России Владимира Путина. После этого на спортсменку обрушились её фанаты, писал NEWS.ru.

Регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».