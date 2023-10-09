Овечкин гонится за Гретцки, Капризов — за трофеями: интриги сезона НХЛ В новом сезоне НХЛ участвуют десятки игроков из России, в том числе звезды

Фото: Chris Williams/Icon Sportswire/Global Look Pressй

Александр Овечкин

В ночь на 11 октября в сильнейшей хоккейной лиге мира — НХЛ — стартует новый сезон. В турнире принимают участие несколько десятков российских игроков, среди них настоящие суперзвезды. NEWS.ru рассказывает подробнее о главных интригах грядущего сезона, а также о россиянах, на которых стоит обратить особое внимание.

Сколько осталось забить Овечкину, чтобы превзойти Гретцки

Форвард клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продолжает погоню за вечным рекордом великого канадца Уэйна Гретцки, который забросил 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин отстает от него на 72 шайбы и в грядущем сезоне может существенно приблизиться к рекорду. Побить его уже к весне 2024-го будет сложно, так как россиянин ни разу в карьере не забрасывал больше 65 шайб за сезон.

Однако несколько других рекордов НХЛ Овечкин может побить уже в этом сезоне. Сейчас форвард делит первое место с Гретцки и Майком Босси по количеству «регулярок» с 50 голами и больше. У всех троих по девять таких сезонов, так что у россиянина есть шанс стать единоличным лидером. Кроме того, Овечкин может побить рекорд Гретцки по количеству голов в пустые ворота. У россиянина 54 таких шайбы, а у канадца — 56.

Рекорд по количеству победных шайб принадлежит чеху Яромиру Ягру, у которого 135 таких голов. Овечкин отстает на 11 шайб и имеет шансы перекрыть это достижение. Кроме того, россиянин будет штурмовать рекорд по количеству набранных очков в овертаймах. Лидер по этому показателю — форвард клуба «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби, у которого 43 очка. Овечкин отстает на пять баллов.

На какие призы может рассчитывать Капризов

Один из самых талантливых российских игроков последних лет Кирилл Капризов проведет четвертый сезон в НХЛ. В предыдущих сезонах он утвердился в роли лидера клуба «Миннесота Уайлд», не набирал меньше 50 очков, переписал несколько клубных рекордов, но завоевал лишь один личный приз — «Колдер Трофи», вручающийся лучшему новичку сезона. Однако амбициозный россиянин рассчитывает на большее.

«Я собираюсь показать себя и сделать все, что в моих силах. Ожидаю, что команда сделает то же самое, будет показывать лучшее, на что мы способны. Это то, чего я ожидаю от себя и от команды», — заявил Капризов в интервью Star Tribune.

Фото: IMAGO/Larry MacDougal/Global Look Press Игрок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов

Капризову вполне по силам замахнуться на приз лучшему снайперу или самому ценному игроку «регулярки», кроме того сама «Миннесота» очень хочет хорошо проявить себя в плей-офф, так как после прихода россиянина в команду «Уайлд» стабильно вылетает в первом раунде.

За что будут бороться Панарин и Малкин

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ — Артемий Панарин. Форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» получает $12,5 млн в год, а его команда в прошлом сезоне считалась одним из главных фаворитов Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф «рейнджеры» вели со счетом 2:0 в серии с «Нью-Джерси Дэвилс», но в итоге уступили 3:4.

Итоговое поражение стало обескураживающим для болельщиков команды и многих специалистов. В нынешнем сезоне Панарин и компания очень хотят реабилитироваться, тем более в последний раз «Рейнджерс» брали Кубок Стэнли в 1994 году.

«В прошлом году я чувствовал себя ужасно, потому что мы были в ситуации, когда могли выиграть Кубок Стэнли. Именно так мы думали до начала серии. У нас была отличная команда, а потом мы вот так проиграли после того, как вели со счетом 2:0, особенно из-за моей игры», — рассказал Панарин Lohud.

Евгению Малкину повезло гораздо больше, чем Панарину. Российский форвард клуба «Питтсбург Пингвинс» трижды брал с командой Кубок Стэнли, правда, последняя победа датирована 2017 годом, а с тех пор «пингвины» не проходили дальше второго раунда в плей-офф. И это притом что в каждом сезоне «Пингвинс» входят в число фаворитов. Нынешний — не исключение, так что у Малкина будет шанс пополнить богатую коллекцию трофеев.

Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire via Global Look Press Центровой «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин

Чего ждут от команды фанаты клуба «Вегас Голден Найтс»

Команда из Лас-Вегаса в прошлом сезоне спустя шесть лет после создания сенсационно выиграла Кубок Стэнли и теперь попробует закрепить успех. Клуб относят к числу главных фаворитов в борьбе за титул во многом благодаря тому, что в межсезонье им удалось сохранить лидеров.

Один из них — 27-летний российский форвард Иван Барбашев, который в межсезонье подписал с «Вегасом» новый контракт на пять лет с зарплатой $5 млн за сезон. В прошлом году он присоединился к клубу «Голден Найтс» в ходе «регулярки» и здорово проявил себя в плей-офф, набрав в 22 матчах 18 очков по системе «гол плюс пас» при коэффициенте полезности «+14».

Барбашев — не единственный россиянин в «Вегасе». Вместе с ним титул в нынешнем сезоне будут защищать форварды Павел Дорофеев и Григорий Денисенко, которые пока толком не успели проявить себя в НХЛ.

Сколько будет зарабатывать в новом клубе Дмитрий Орлов

Защитник на протяжении 12 лет был одноклубником Овечкина, выступая за «Вашингтон Кэпиталс», однако в ходе прошлого сезона одного из лучших игроков обороны НХЛ обменяли в клубе «Бостон Брюинс». Однако надолго в новой команде россиянин не задержался и летом подписал двухлетний контракт с «Каролиной Харрикейнс». Его зарплата составит очень приличные для 32-летнего игрока $7,75 млн в год.

Букмекеры считают «Каролину» главным фаворитом Кубка Стэнли, а Орлов способен внести серьезный вклад в успехи команды. Кроме него в составе «Харрикенйнс» присутствуют три россиянина: талантливый форвард Василий Пономарев, успевший ярко проявить себя в НХЛ нападающий Андрей Свечников и голкипер Петр Кочетков, которому придется побороться за место в составе.

Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press Дмитрий Орлов

На сколько выросла зарплата Андрея Кузьменко

Приехавший в НХЛ позапрошлым летом в расцвете сил 26-летний форвард Андрей Кузьменко успел с ходу стать любимцем болельщиков клуба «Ванкувер Кэнакс». Россиянин в 81 игре регулярного чемпионата набрал 74 очка за результативность и утвердился в роли одного из лидеров команды. Он вполне мог бы претендовать на «Колдер Трофи», если бы не возрастные ограничения: кандидату не должно быть больше 26 лет на момент начала сезона.

«Ванкувер» по достоинству оценил игру Кузьменко и летом заключил с ним новый двухлетний контракт. Зарплата россиянина увеличилась почти в шесть раз — с $925 тысяч до $5,5 млн за год. Теперь форварду необходимо оправдывать доверие, преодолев «синдром второго сезона», которым часто страдают ярко дебютировавшие в НХЛ новички.

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