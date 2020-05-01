Обвинённый в домашнем насилии хоккеист «Авангарда» покинул команду

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Омский хоккейный клуб «Авангард» расстался с десятью игроками, у которых закончились контракты, говорится в сообщении на сайте клуба.

Из команды ушли вратарь Александр Судницин, защитники Егор Мартынов, Алексей Бондарёв, Коди Франсон, нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Алексей Терещенко и Валентин Пьянов.

Команду также покинул бывший игрок НХЛ, двукратный обладать Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингс» защитник Вячеслав Войнов.

Спортсмен начал карьеру в челябинском «Тракторе» в 2006 году. Через два года он подписал контракт «Лос-Анджелесом». В 2014 году девушка спортсмена Марта Варламова обвинила его в домашнем насилии. Она заявила на Войнова в полицию, после этого спортсмен провёл два месяца в американской тюрьме. НХЛ бессрочно запретила Войнову участвовать в матчах турнира.

Позже спортсмена вновь задержали, по подозрению в нарушение иммиграционного законодательства. После этого он покинул США и вернулся в Россию. С 2015 по 2018 год он играл за петербургский СКА.

В 2018 году суд Лос-Анджелеса снял со спортсмена обвинения, но вернуться в НХЛ он пока не может. Лига провела собственное расследование и в апреле 2019 года отстранила его от игр на следующий сезон.

NEWS.ru писал, что президента «Чикаго», выигравшего три Кубка Стэнли, уволили из клуба.