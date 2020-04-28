Хоккей

Выигравшего три Кубка Стэнли президента «Чикаго» уволили из клуба

12:13, 28 апреля 2020
Фото: Patrick Gorski/Icon Sportswire/Global Look Press

Президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Джон Макдоно был уволен со своего поста, сообщает пресс-служба команды.

Каким бы трудным это решение ни было, мы считаем, что оно правильное и благоприятно повлияет на будущее клуба. Для успешной работы нужен новый подход, — сказал владелец клуба Рокки Виртц.

Макдоно занял пост президента «Чикаго» в 2007 году. За время его работы клуб трижды завоевал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц считает, что противостояние российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и канадского форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби положительно повлияло на Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

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