«Мы готовились»: защитник «Локомотива» рассказал о победе над «Динамо»

Защитник ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков поделился впечатлениями от победы в матче против московского «Динамо», который прошёл в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 2:3 в пользу ярославской команды.
Нас предупреждали, что «Динамо» проиграло два матча подряд и будет агрессивно играть с первых минут, мы готовились к этому. После второго периода тренеры сказали, что нам некуда отступать. Мы прибавили, насели на «Динамо», у них просто не хватило сил. Новый тренер — новая тактика. Думаю, времени было достаточно, чтобы принять тактику Скабелки. Мы хорошо провели «предсезонку». У «Спартака» и «Амура» было много проблем с составом, мы же играли на свежести. У нас пошло с первой игры, — сказал Рафиков на послематчевой пресс-конференции.
Как писал NEWS.ru, ярославский «Локомотив» в гостях вырвал волевую победу у московского «Динамо» — 3:2 (1:1, 0;1, 2:0). У «бело-голубых» точными бросками отметились Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27-я). В составе «железнодорожников» голы на счету Егора Аверина (17-я), Рушана Рафикова (49-я) и Дениса Алексеева (53-я).
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