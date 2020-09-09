«Мы готовились»: защитник «Локомотива» рассказал о победе над «Динамо»

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Защитник «Динамо» Михаил Григорьев поделился впечатлениями от игры в матче против «Локомотива», которая прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 2:3 в пользу ярославской команды.

Нам однозначно не хватает реализации. Не знаю, с чем это связано. Может, отпустят нагрузки, будет концентрация на завершении. Ну и нужно добавлять в игре. Мы в концовках устаём, теряем концентрацию,...