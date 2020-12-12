Молодёжная сборная РФ не смогла в срок вылететь на ЧМ по хоккею в Канаду

Российские хоккеисты из национальной молодёжной команды не смогли в назначенное время вылететь в канадский Эдмонтон, где 25 декабря начнётся чемпионат мира.
Рейс из Финляндии, который должен был вылететь в 13:30 мск пришлось задержать, так как в самолёт не поместился весь багаж российской, финской и шведской делегаций.
Тренеры, хоккеисты и остальные члены делегаций
Молодёжный чемпионат мира по хоккею состоится в канадском Эдмонтоне и пройдёт с 25 декабря 2020-го по 5 января 2021 года.
Ранее стало известно, что вратарь Даниил Тарасов и нападающий Александр Кадейкин заменят голкипера Михаила Бердина и форварда Владислава Каменева в составе сборной России по хоккею на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала, сообщал NEWS.ru.