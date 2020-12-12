Молодёжная сборная РФ не смогла в срок вылететь на ЧМ по хоккею в Канаду

https://static.news.ru/photo/0712eeb4-3d5f-11eb-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские хоккеисты из национальной молодёжной команды не смогли в назначенное время вылететь в канадский Эдмонтон, где 25 декабря начнётся чемпионат мира.

Рейс из Финляндии, который должен был вылететь в 13:30 мск пришлось задержать, так как в самолёт не поместился весь багаж российской, финской и шведской делегаций.

Тренеры, хоккеисты и остальные члены делегаций отправятся в Канаду в 18:00 мск, а багаж полетит в Эдмонтон другим бортом, сообщил портал sport24.ru.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею состоится в канадском Эдмонтоне и пройдёт с 25 декабря 2020-го по 5 января 2021 года.

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