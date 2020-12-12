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Молодёжная сборная РФ не смогла в срок вылететь на ЧМ по хоккею в Канаду

19:09, 13 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские хоккеисты из национальной молодёжной команды не смогли в назначенное время вылететь в канадский Эдмонтон, где 25 декабря начнётся чемпионат мира.

Рейс из Финляндии, который должен был вылететь в 13:30 мск пришлось задержать, так как в самолёт не поместился весь багаж российской, финской и шведской делегаций.

Тренеры, хоккеисты и остальные члены делегаций отправятся в Канаду в 18:00 мск, а багаж полетит в Эдмонтон другим бортом, сообщил портал sport24.ru.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею состоится в канадском Эдмонтоне и пройдёт с 25 декабря 2020-го по 5 января 2021 года.

Ранее стало известно, что вратарь Даниил Тарасов и нападающий Александр Кадейкин заменят голкипера Михаила Бердина и форварда Владислава Каменева в составе сборной России по хоккею на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала, сообщал NEWS.ru.

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