https://static.news.ru/photo/ee6ae754-46c9-11ea-bd30-fa163e074e61_660.jpg Андрей Миронов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

После непростой домашней победы московского «Динамо» над ярославским «Локомотивом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) NEWS.ru взял эксклюзивное интервью у защитника «бело-голубых» Андрея Миронова и нападающего «железнодорожников» Артура Каюмова, которых объединяет то, что оба вызваны в российскую сборную для участия в третьем этапе Евротура — Шведских играх.

Миронов: бывало, ездили на Евротур и более молодым составом, но задачу побеждать никто не отменял

— Согласны, что в начале встречи «Локомотив» выглядел получше, что подтвердила и заброшенная соперником шайба?

— Со стороны, наверное, виднее. А для меня главное, что мы в итоге одержали победу. Сейчас в чемпионате настаёт пауза на игры сборной, а затем у «Динамо» — шесть заключительных матчей в регулярном чемпионате. Поэтому мысли сейчас о том, чтобы наша игра плавно перетекла в плей-офф, к которому мы постараемся подойти в максимальной боевой готовности.

— С учетом выигрыша у «Локомотива» победная серия «Динамо» составляет пять матчей. Можно ли сказать, что игра вашей команды сейчас близка к той, с которой не стыдно начинать плей-офф?

— Об этом сложно судить, тем более что до следующей игры в чемпионате будет пауза в 12 дней. За такой длительный перерыв может многое измениться. Поэтому пока загадывать, в каком состоянии мы подойдём к плей-офф, не имеет смысла. Разумеется, тренерский штаб нашей команды приложит максимум усилий, чтобы сохранить после паузы в чемпионате тот уровень игры, который позволяет нам побеждать.

— Если сравнить две последние победы «Динамо» — 4:0 в дерби со «Спартаком» и 3:1 с «Локомотивом», — в каком из этих поединков игра «бело-голубых» была более цельной?

— Это две совсем разные игры, можно сказать, диаметрально противоположные. Со «Спартаком» было дерби, «Локомотив» — тоже принципиальный соперник, с которым у нас давно свои счёты, в том числе и в плей-офф. И постоянно с Ярославлем у нас случаются «зарубы». В таблице идём очко в очко то с «Йокеритом», то со «Спартаком», поэтому каждая игра очень важна. Хочется как можно выше забраться в таблице.

— В чём «Динамо» нужно ещё прибавлять, чтобы играть на стабильно высоком уровне?

— Всегда есть над чем работать. Но мы — в порядке! Впереди у ребят три с половиной дня отдыха, а потом — работа на тренировках, чтобы на максимальной самоотдаче пройти заключительный отрезок регулярного чемпионата.

— Но эта работа — для всех динамовцев, кроме вас: ведь Андрей Миронов в единственном числе будет представлять «бело-голубых» в национальной сборной, которая с 6 по 9 февраля сыграет на третьем этапе Евротура — Шведских играх. Каково вам в одиночестве ехать в сборную из клуба?

— Приятно, что вызвали на Евротур. Задача — хорошо отыграть, показать хороший хоккей и добиться положительного результата. Я очень рад этому вызову.

— Но добиться положительного результата будет сложнее, потому что на сей раз тренерский штаб вызвал очень много игроков из молодёжной сборной?

— Были случаи, когда мы ездили на Евротур и более молодым составом, так что разницы особой нет. Задача всё равно остаётся неизменной — выигрывать в каждом матче. И стараться победить в целом на этапе Евротура. Уверен, что все ребята будут играть на хороших эмоциях.

— В тренерский штаб первой сборной включён наставник «молодёжки» Валерий Брагин. Как прокомментируете этот факт?

— Это здорово!

Каюмов: включение Брагина в штаб первой сборной — большой плюс

— Наверное, такие матчи особенно обидно проигрывать, потому что по созданным моментам «Локомотив» практически не уступил «Динамо»?

— Согласен, обидное для нас поражение. Думаю, играли мы хорошо, создавали моменты, к тому же первыми забили и вышли вперёд в счёте. На мой взгляд, несколько надломила нашу игру шайба, которую забросил Стефан Да Коста, но не засчитали судьи.

— Что, кстати, скажете по поводу этого гола? Был ли за несколько секунд до результативного броска офсайд у французского форварда «Локо» или нет, решали какие-то сантиметры...

— Самого момента входа в зону я не видел. Но вообще, наверное, судьям виднее, тем более что у них есть возможность тщательно изучить видеоповтор.

— Если брать матчи «Локомотива» с «Динамо» в нынешнем сезоне, вы уступили «бело-голубым» в трёх из четырёх очных встреч. Неудобный соперник?

— Нет, не то чтобы неудобный... Считаю, «Локомотив» неплохо провёл все эти матчи, но не сумел реализовать те моменты, которые удалось создать. И, конечно, необходимо меньше ошибаться, меньше удаляться. Думаю, если нам доведётся встретиться с «Динамо» в плей-офф, мы будем полностью готовы к этому сопернику. И там будет уже совсем другая игра.

— Кстати, о предстоящем плей-офф. Получается, что «Локомотив» сейчас ведёт борьбу с нижегородским «Торпедо» и подмосковным «Витязем» за то, чтобы занять итоговое шестое место в регулярном чемпионате и получить более проходимого соперника, чем «армейцы» Москвы и Санкт-Петербурга, с которыми предстоит встретиться команде, финишировавшей на седьмом и восьмом местах. Обращаете внимание на этот факт?

— Никто об этом даже не думает. В плей-офф соперники не делятся на слабых и сильных, сейчас любой может обыграть любого. Просто нужно отталкиваться от своей игры и стараться более эффективно распоряжаться собственными голевыми моментами. Особенно — против таких серьёзных соперников, как «Динамо».

— В предыдущих матчах чемпионата «Локомотив» дома одержал яркие и результативные победы, забрасывая по пять шайб. Значит, команда сейчас на хорошем ходу?

— Действительно, у нас были уверенные домашние победы. Мы потихоньку исправляем недочёты в своей игре, и надеюсь, что к плей-офф подойдём в оптимальной форме.

— Наступающая в регулярном чемпионате КХЛ пауза на этап Евротура может навредить «Локомотиву», выходящему на пик формы?

— Думаю, нет, не навредит. Как раз появится время хорошенько поработать на тренировках над улучшением различных компонентов игры, над устранением ошибок.

— Но лично вам и ещё троим игрокам «Локомотива» предстоит отправиться в сборную и принять участие в Шведских играх. С какими эмоциями едете в национальную команду?

— Для меня это уже второй вызов во взрослую сборную (4 февраля Артуру Каюмову исполняется 22 года. — NEWS.ru), но эмоции всё равно очень сильные и, конечно, радостные. Когда ты играешь за сборную, чувствуешь, прежде всего, огромную ответственность. И понимаешь, что здесь ты обязан показывать свой лучший хоккей.

— В нынешнем созыве национальной команде есть целая группа ребят, буквально месяц назад выступавших на молодёжном первенстве мира в Чехии. Естественно, для них это будет дебют в первой сборной. Готовы поделиться опытом, хотя он у вас тоже пока не самый внушительный?

— Конечно, небольшой опыт уже приобрёл и при необходимости могу что-то подсказать. Но вообще уже сейчас, по матчам чемпионата КХЛ видно, что молодые ребята очень стараются, чтобы не разочаровать тренерский штаб сборной. Думаю, претензий ни к кому из молодых хоккеистов у тренеров нет.

— Наверное, включение наставника «молодёжки» Валерия Брагина в тренерский штаб первой сборной поможет дебютантам быстрее адаптироваться в новом коллективе?

— Действительно, большой плюс в том, что Валерий Николаевич прекрасно знает всех молодых игроков, все они прошли через его руки в молодёжной сборной. И это только поможет главной команде страны успешно выступать на всех турнирах.