Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» расстался с нападающим Денисом Паршиным.
Первый вице-президент магнитогорского коллектива Сергей Ласьков назвал главную причину расторжения контракта с 34-летним форвардом.
Планировалось, что Денис будет в команде на ведущих ролях, но с этим не сложилось, так что это одна из основных причин разрыва нашего соглашения, —
приводитслова Ласькова пресс-служба клуба.
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В текущем сезоне хоккеист сыграл за «Металлург» 49 матчей. В его активе 15 очков (10 заброшенных шайб и пять результативных передач). Кроме того, на его счету 51 штрафная минута.
Соглашение с клубом было рассчитано до апреля 2021 года.
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