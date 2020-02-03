https://static.news.ru/photo/9607d160-4676-11ea-84e4-fa163e074e61_660.jpg Денис Паршин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» расстался с нападающим Денисом Паршиным.

Первый вице-президент магнитогорского коллектива Сергей Ласьков назвал главную причину расторжения контракта с 34-летним форвардом.

Планировалось, что Денис будет в команде на ведущих ролях, но с этим не сложилось, так что это одна из основных причин разрыва нашего соглашения, — приводит слова Ласькова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне хоккеист сыграл за «Металлург» 49 матчей. В его активе 15 очков (10 заброшенных шайб и пять результативных передач). Кроме того, на его счету 51 штрафная минута.

Соглашение с клубом было рассчитано до апреля 2021 года.

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