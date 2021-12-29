МЧМ в Канаде отменили из-за заражений хоккеистов коронавирусом

Молодёжный чемпионат мира в Канаде отменили из-за случаев заражения коронавирусом хоккеистов разных сборных. Организаторы были вынуждены сначала отменить три матча, а затем и сам турнир, сообщил в Twitter журналист Боб Маккензи.
Первыми 28 декабря
У россиян положительный тест сдал лучший снайпер турнира Матвей Мичков. Сборная России успела провести в Канаде две игры группового этапа — проиграла шведам (3:6) и выиграла у швейцарцев (4:2).
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея отменила матч молодёжного чемпионата мира между сборными США и Швейцарии. Заокеанской команде засчитали техническое поражение со счетом 0:1. Причиной такого шага организаторов турнира стал коронавирус — у двух американских хоккеистов оказались положительные тесты на смертоносную инфекцию, а остальная команда отправилась на карантин.