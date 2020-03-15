https://static.news.ru/photo/4224c3fa-675a-11ea-8526-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

Клуб «Сибирь» приостанавливает продажу билетов на домашние матчи (21 и 23 марта) плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Барыса» (Казахстан), сообщает пресс-служба новосибирцев.

Такое решение принято в связи с тем, что в Казахстане введён режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Полуфинальное противостояние в конференции «Восток» должно было стартовать 17 марта в Нур-Султане.

Ранее финский клуб «Йокерит» принял решение отказаться от дальнейшего участия в серии плей-офф из-за распространения коронавируса, сославшись на рекомендации финского правительства. Во втором раунде плей-офф финны должны были сыграть с петербургским СКА, старт серии был запланирован на 17 марта в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.