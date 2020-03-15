Клуб «Сибирь» приостанавливает продажу билетов на домашние матчи (21 и 23 марта) плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Барыса» (Казахстан), сообщает пресс-служба новосибирцев.
Такое решение принято в связи с тем, что в Казахстане введён режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Полуфинальное противостояние в конференции «Восток» должно было стартовать 17 марта в Нур-Султане.
Ранее финский клуб «Йокерит» принял решение отказаться от дальнейшего участия в серии плей-офф из-за распространения коронавируса, сославшись на рекомендации финского правительства. Во втором раунде плей-офф финны должны были сыграть с петербургским СКА, старт серии был запланирован на 17 марта в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.
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