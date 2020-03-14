https://static.news.ru/photo/3ed7adfe-660e-11ea-b29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: jokerit/vk.com

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» принял решение отказаться от дальнейшего участия в серии плей-офф из-за распространения коронавируса, сославшись на рекомендации финского правительства.

Мы живём в необычное время, которое требует необычных действий. Здоровье народа и нации всегда имеет приоритет. Мы провели подробные обсуждения с нашими врачами и игроками и пришли к такому выводу. Это было трудное, но необходимое решение, — приводит слова председателя правления «Йокерита» Яри Курри пресс-служба клуба.

Во втором раунде плей-офф финский клуб должен был сыграть с петербургским СКА, старт серии был запланирован на 17 марта в Санкт-Петербурге.