Матч чемпионата КХЛ «Йокерит» — «АК Барс» отменили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/76dacd64-f414-11ea-ae73-fa163e074e61_660.jpg ХК "Йокерит" Фото: jokerit/vk.com

Игру регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом» отменили из-за коронавируса.

Встреча должна была пройти 11 сентября в Хельсинки. Однако представителей «Йокерита» поместили на карантин в связи с возможным заражением COVID-19 во время прошлой игры против «Нефтехимика», прошедшей 9 сентября (6:0). 10 сентября стало известно о вспышке заболевания в нижнекамском клубе. Из-за этого было принято решение о переносе матча с «Динамо» (Рига).

Игроки «Йокерита», которые играли в среду, могут считаться заражёнными вирусом. Другие сотрудники команды не контактировали с командой соперника и, следовательно, не подвергались воздействию инфекции, — сообщили в финском клубе.

Команда сдала тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. Однако возможность заражения не исключается, и поэтому, согласно инструкциям властей Финляндии, игроков поместили на двухнедельный карантин.

В связи со сложившейся ситуацией будут перенесены встречи «Йокерита» против «Северстали», «Металлурга», «Витязя» и ЦСКА. Игры против череповецкой и магнитогорской команд планировалось провести в Хельсинки 15 и 17 сентября, а матчи против «Витязя» и ЦСКА «Йокерит» должен был провести на выезде в Подольске и Москве 19 и 21 сентября. Новые даты матчей клуб озвучит позже.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. В связи с этим он пропустит матч второго тура Лиги наций 8 сентября, где сборная Франции должна выступить против Хорватии.