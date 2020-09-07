Чемпион мира по футболу Мбаппе заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/874432e0-f143-11ea-89ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/k.mbappe

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. В связи с этим он пропустит матч второго тура Лиги наций 8 сентября, где сборная Франции должна выступить против Хорватии.

Об этом сообщил в Twitter журналист Николо Скира.

«Газета.ru» отмечает , что в прошлом сезоне Мбаппе выступал в 20 матчах чемпионата Франции, в ходе которых забил 18 мячей и ещё пять раз давал результативные передачи.

Как ранее писал NEWS.ru, три игрока футбольного клуба ПСЖ заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом из сообщения пресс-службы парижской команды стало известно 2 сентября.