Чемпион мира по футболу Мбаппе заразился COVID-19

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. В связи с этим он пропустит матч второго тура Лиги наций 8 сентября, где сборная Франции должна выступить против Хорватии.
Об этом
— NicolÃ² Schira (@NicoSchira)
#PSGstriker Kylian #MbappÃ¨has tested positive for #COVID19 September 7, 2020
«Газета.ru»
Как ранее писал NEWS.ru, три игрока футбольного клуба ПСЖ заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом из сообщения пресс-службы парижской команды стало известно 2 сентября.
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