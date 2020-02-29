В розыгрыше Кубка Гагарина по традиции примут участие 16 лучших клубов КХЛ из 24, определившиеся по итогам регулярного чемпионата. Все серии плей-офф, начиная с 1/8 финала и до главного противостояния за трофей между лучшими командами Западной и Восточной конференций, пройдут до четырёх побед, то есть могут состоять максимум из семи матчей. NEWS.ru накануне старта самой интригующей и — будем надеяться — зрелищной части сезона оценил шансы соперников в каждой из восьми пар стартового раунда Кубка Гагарина.

Западная конференция

ЦСКА (Москва, 1-е место по итогам регулярного чемпионата) — «Торпедо» (Нижний Новгород, 8-е)

Прогноз: победа ЦСКА в пяти матчах (4-1 в серии)

Действующий обладатель главного трофея КХЛ нынешний сезон провёл как-то более сдержанно и скромно по результатам. «Армейцы» мало пропускали (не случайно их оба вратаря — Илья Сорокин и Ларс Юханссон — были близки к тому, чтобы заработать по десятку «сухарей» на брата), но и не так много забивали. Хотя их главный снайпер Кирилл Капризов установил новый личный рекорд результативности, отличившись по ходу «регулярки» 33 раза. Случались у «красно-синих» и неожиданные поражения. Как следствие, команда Игоря Никитина могла упустить первое место по итогам «гладкого» сезона, проиграв в предпоследнем матче одноклубникам из Санкт-Петербурга на своей площадке. Однако казанский «Ак Барс» ответил любезностью, уступив не только екатеринбургскому «Автомобилисту» (0:3), но и короновав второй год подряд ЦСКА на победу в регулярном чемпионате. Тем не менее, «армейцы» не должны испытать серьёзных проблем в противостоянии с волжскими «автозаводцами». Пожалуй, единственная победа в серии — это максимум, на который может рассчитывать «Торпедо».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СКА (Санкт-Петербург, 2-е) — «Витязь» (Московская область, 7-е)

Прогноз: победа СКА в пяти матчах (4-1)

Наверное, многим болельщикам запомнился яркий старт нынешнего сезона в исполнении подмосковной команды. «Витязь» под руководством нового главного тренера Михаила Кравеца начал операцию по низвержению авторитетов ещё на предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы», разгромив ЦСКА со счётом 5:0. Затем, уже в официальных встречах в рамках КХЛ, «ледовые бойцы» из Подмосковья последовательно обыграли обе «армейские» команды и в какой-то момент даже потеснили ЦСКА с первой строчки в таблице Западной конференции. Однако сказка про героических «витязей» имела трагикомический конец. Боссы СКА, не раз забиравшие себе игроков из подмосковного клуба (по этой причине многие болельщики в шутку даже называли «Витязь» фарм-клубом питерского гранда), сделали очередную «контрольную закупку»: на берега Невы отправились голкипер Александр Самонов и форвард Артём Швец-Роговой. Кроме того, состав «северных армейцев» усилил финский нападающий Миро Аалтонен, уезжавший в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) именно из «Витязя». После этой кадровой встряски команда Михаила Кравеца резко сдала и покатилась вниз по турнирной таблице. В итоге путёвку в плей-офф она всё-таки завоевала и даже сумела обойти «Торпедо», избежав встречи с ЦСКА в первом раунде. Однако и серия против петербуржцев не сулит «Витязю» ничего хорошего. В лучшем случае СКА подарит сопернику с барского плеча одну победу, но выходу питерцев в следующий круг Кубка Гагарина это ничуть не помешает.

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия, 3-е) — «Локомотив» (Ярославль, 6-е)

Прогноз: победа «Локомотива» в семи матчах (3-4)

Пожалуй, самое забойное и интригующее противостояние на «Западе». Финские «джокеры» на протяжении сезона планомерно прогрессировали, обходясь без серьёзных провалов. И довольно уверенно застолбили за собой третье место вслед за двумя «армейскими» клубами. Правда, есть большое подозрение, что оставшиеся четвёртыми московские динамовцы не очень-то и хотели опережать «Йокерит» и получать в соперники по стартовому раунду плей-офф «Локомотив». Уж больно непредсказуема и кусача ярославская молодёжь! «Железнодорожники» ещё по осени расстались с одним канадским наставником — Крэйгом Мактавишем, чтобы доверить работу с командой другому — Майку Пелино. В отличие от предшественника, у последнего уже есть огромный опыт работы в России — сначала ассистентом Майка Кинэна в магнитогорском «Металлурге», затем помощником Боба Хартли в омском «Авангарде». Канадская модель игры, помноженная на юношеский задор и максимализм ярославского «пионеротряда», могут дать в плей-офф эффект ядерной бомбы. Разумеется, в хоккейном смысле. Поэтому серия обещает быть длительной и зрелищной.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Динамо» (Москва, 4-е) — «Спартак» (Москва, 5-е)

Прогноз: победа «Динамо» в шести матчах (4-2)

Вообще-то по справедливости «бело-голубых» должна постигнуть кара — за откровенный выбор соперника по первому раунду плей-офф. Столичное дерби со «Спартаком», которое подопечные Владимира Крикунова сочли для себя благом по сравнению с вероятной встречей с колючей ярославской хоккейной «шпаной», в плей-офф должно пойти совсем по иному сценарию, нежели все четыре игры принципиальных соперников в регулярном чемпионате. А там всё сложилось максимально гладко для динамовцев — четыре победы над «красно-белыми»! Однако с нынешнего сезона у руля «Спартака» стоит Олег Знарок, а его команды всегда до неузнаваемости преображаются в плей-офф, превращаясь в отчаянных бойцов без страха и упрёка. Но дело в том, что «бело-голубые» располагают лучшей связкой форвардов в лиге на данный момент: Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин так и закончили регулярный чемпионат с самыми высокими показателями результативности (65 и 63 набранных по системе «гол плюс пас» очков соответственно), опередив даже «армейца» Капризова (62 очка). А в плане надёжности обороны и бригады голкиперов «Спартак» тоже не выглядит предпочтительнее «Динамо». Поэтому «бело-голубые», пусть и не без приключений, но пройдут в следующий раунд.

Восточная конференция

«Ак Барс» (Казань, 1-е) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, 8-е)

Прогноз: победа «Ак Барса» в пяти матчах (4-1)

Дерби Татарстана — это всегда завлекательно и остро, даже несмотря на то, что одна из команд республики до заключительного игрового дня регулярного чемпионата претендовала на победу в нём, а другая вскочила на последнюю подножку уходящего в плей-офф поезда. Нижнекамский клуб столь же неприятен для любого соперника, как для охотника — голодный волк, а морда этого хищника с оскалом с некоторых пор красуется на игровых джерси хоккеистов «Нефтехимика». Да, подопечные Вячеслава Буцаева по ходу нынешнего сезона потрепали многих фаворитов (достаточно вспомнить домашнюю победу 4:1 над ЦСКА), и в плей-офф явно не намерены изменять своим хорошим хоккейным повадкам и инстинктам. «Барсам» точно не придётся легко прогуляться к выходу в следующий раунд, и весьма вероятно, что одну игру соперник у них «зацепит». Но на то он и фаворит, чтобы классом и индивидуальным мастерством брать такие серии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан, 2-е) — «Металлург» (Магнитогорск, 7-е)

Прогноз: победа «Барыса» в четырёх матчах (4-0)

Эта пара на «Востоке» образовалась при весьма любопытных обстоятельствах. Всё шло к тому, что второе место в итоговой таблице должен был занять омский «Авангард», и тогда именно ему в соперники досталась бы финишировавшая седьмой «Магнитка». Однако «ястребы» провалили концовку «регулярки», потерпев четыре поражения подряд, и пропустили вперёд клуб из столицы Казахстана. «Барыс» же, напротив, в последних матчах выглядит очень прилично (разгром 0:5 в Хабаровске от «Амура» во внимание не принимаем — в этой встрече напрочь отсутствовала спортивная составляющая) и должен без проблем пройти стартовый раунд плей-офф. Есть ощущение, что «Металлург», который бросало то в жар, то в холод по ходу всего сезона, будет настолько неконкурентоспособен на фоне мощного соперника, что не сможет выиграть ни одного поединка в этой серии.

«Авангард» (Омск, 3-е) — «Салават Юлаев» (Уфа, 6-е)

Прогноз: победа «Авангарда» в шести матчах (4-2)

Описанный чуть выше провал омичей уж точно не объяснишь желанием подобрать себе более удобного соперника на старте Кубка Гагарина — потому что встречи с уфимским клубом даже врагу не пожелаешь. Достаточно напомнить, что в прошлом сезоне именно «Авангард» и «Салават» добрались до финала Восточной конференции, причём юлаевцы сделали это, также находясь в нижней части турнирной сетки. То есть не имея преимущества своей площадки. Правда, год назад уфимцы к старту плей-офф выглядели посолиднее, но и сейчас у них есть резервы, чтобы добавить в кубковых встречах. И всё равно «Авангард» выглядит фаворитом в этой паре, которая должна стать украшением первого раунда плей-офф. Боб Хартли весной 2019-го довёл «ястребов» до главного финала Кубка Гагарина — так ему ли не знать, как настраивать подопечных на ключевые игры сезона и доставать из них необходимые игровые и эмоциональные резервы?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Автомобилист» (Екатеринбург, 4-е) — «Сибирь» (Новосибирск, 5-е)

Прогноз: победа «Автомобилиста» в пяти матчах (4-1)

Уральцы в нынешнем сезоне прокатились, можно сказать, по американским горкам: по осени команда Андрея Мартемьянова успела и полидировать в Восточной конференции, и после затяжной серии поражений опуститься на самое дно. Но в итоге «автомобилистам» удалось вырулить с трясучей просёлочной дороги на скоростное шоссе, по которому команда и въехала в плей-офф. Может быть, и не на белом коне-«Мерседесе», но уж точно не на горбатом «Запорожце». Потенциал уральской команды достаточно высок, чтобы реализовать преимущество в классе над новосибирцами. Нет сомнений, что наставнику «Сибири» Николаю Заварухину удастся должным образом настроить своих хоккеистов на битву с «Автомобилистом», но с высокой вероятностью эта серия будет состоять из пяти, максимум шести матчей и завершится не в пользу сибиряков.