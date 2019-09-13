После второй победы «красно-белых» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 5:1 над рижским «Динамо» — форвард москвичей Мартиньш Карсумс в эксклюзивном интервью News.ru признался, что всего лишь второй раз в карьере забросил шайбу в ворота команды из латвийской столицы, а также высказал мнение, на каких площадках следует проводить матчи КХЛ.

«Каждый день разговариваем, как улучшить нашу игру»

— «Спартак» в этом сезоне пока побеждает редко, зато убедительно: в Ярославле было 5:2, теперь против рижан — 5:1. Проигрываете же по большей части в упорной борьбе, трижды — в овертайме. С чем связаны такие перепады в игре и результатах?

— Сложно ответить на этот вопрос... Стараемся что-то менять в случае поражений, но не всегда помогает. Вроде хорошо играем в нападении, как, например, в домашнем поединке с минским «Динамо», забили четыре шайбы — но забыли про оборону и пропустили пять. А в матче с рижанами первый период у нас не получился, но Хома (вратарь Павел Хомченко. — News.ru) нас выручил. Не знаю, как всё сложилось, если бы не его надёжная игра. Мы слабенько начали этот матч и только во втором периоде проснулись. Почему так? Даже не знаю. Каждый день об этом разговариваем, как улучшить нашу игру. Но хорошо то, что сейчас только начало сезона. Думаю, войдём в игровой ритм и всё будет нормально.

— Ситуация с вратарями, когда Юлиус Гудачек пока не играл в этом сезоне после травмы, Никита Беспалов потерял место в «основе» из-за ошибок, сейчас пост номер один занимает не самый опытный Хомченко, а дублёром у него — Александр Трушков из второй команды, каким-то образом влияет на игру команды?

— Такова жизнь: один голкипер травму получает — его место занимает другой. Нам, полевым игрокам, нужно просто находить свою игру и больше помогать своим вратарям, тем более что сейчас на первые роли вышли молодые ребята.

— Но Беспалов ведь не играет отнюдь не из-за повреждения, а как раз после неудачной игры с минским «Динамо», в которой он, скажем так, не выручил, пропустив четыре шайбы за полматча?

— В смысле — «не выручил»? Ну подождите, мы же тоже не помогли ему, очень слабо сыграли в обороне. Так что это не тот случай, когда винить следует голкипера, мы все были виноваты в том поражении.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Против рижского «Динамо» спартаковцев наконец-то прорвало: и забили пять шайб, и пропустили всего одну. Есть ощущение, что дела пошли на лад, особенно в атаке?

— Посмотрим в субботу, в следующем матче с «Сочи» (смеётся). Если честно, то мы согласны забивать две шайбы, а пропускать только одну — но в каждом матче. Так, наверное, лучше, чем забить пять один раз в нескольких матчах, а в других — проиграть. Иными словами, просто хотим более надёжно играть в обороне и поменьше пропускать.

«Мне больше нравится финский стандарт площадок»

— Вы забили одну из пяти шайб в ворота своей бывшей команды — наверняка уже далеко не первую за карьеру...

— Знаете, это был лишь второй мой гол в ворота рижского «Динамо» за шесть лет, что я играю в других клубах. А первый был полторы недели назад, когда мы открывали сезон в Риге.

— То есть будучи игроком московского «Динамо», вы ни разу не забивали рижанам?

— Нет, не забивал.

— Значит, сейчас тем более должны были испытывать особые чувства?

— По большому счёту, главное — забивать, а в чьи ворота — не столь важно. Конечно, приятно, что отличился в матчах с рижанами, но куда ценнее то, что мы наконец-то уверенно победили и забрали два очка.

— За шесть лет после ухода из рижского «Динамо» матчи против родной команды всё ещё остаются для вас особыми, принципиальными?

— Да нет, ничего особенного. Просто выхожу играть в хоккей. Конечно, в составе соперников можно встретить друзей, ребят, с которыми вместе играл, но когда выходишь на лёд, понятие «друзья» пропадает (смеётся).

— В предыдущем матче с омским «Авангардом» в составе «Спартака» не было сразу четырёх ведущих хоккеистов — Ильи Зубова, Каспарса Даугавиньша, Александра Хохлачёва и Андрея Кутейкина.

— У Кутейкина небольшая травма.

— Да, но он, как и все трое других перечисленных игроков, на площадку вышел. Подобная ротация состава не мешает команде быстрее находить свою игру?

— Это решение тренера. Да, конечно, всё это хорошие игроки, но тренерский штаб старается всем дать поиграть. Может быть, я в следующем матче не буду играть — это нормальное явление.

— С главным тренером «Спартака» Олегом Знарком вам довелось вместе работать и в московском «Динамо». За эти годы он как-то изменился как человек и как тренер?

— Нет, нисколько. Как был хорошим человеком и специалистом, так и остался (улыбается).

— С нынешнего сезона клубы КХЛ начали переходить на площадки меньших размеров. Вам на каких играть удобнее?

— Мне просто непонятно, почему во второй по значимости в мире хоккейной лиге есть три разных варианта площадок. По-моему, это не совсем нормально. Хорошо бы, чтобы остался какой-то один стандарт.

— Какой именно?

— Пока финский, наверное. Площадка чуть поменьше, физического контакта в игре чуть побольше. И бросков по воротам больше.

— Нынешним летом были приняты изменения в правилах хоккея, направленные на сокращение числа пауз в игре и на увеличение её динамики и зрелищности. Вы ощущаете эти изменения?

— Честно говоря, даже не задумывался об этом. Не могу сказать, что игра в нынешнем сезоне сильно изменилась из-за нововведений в судействе.

— После победы над рижским «Динамо» ваша команда набрала семь очков и поднялась на второе место в таблице Западной конференции КХЛ. В предстоящем матче с «Сочи» готовы продолжить восхождение?

— А вы в этом сомневаетесь? Конечно, сложно будет проводить уже седьмой матч в режиме игр через день, но, надеюсь, нам хватит времени, чтобы восстановить силы, посмотреть видео с играми сочинцев и как следует подготовиться к поединку с этой командой.