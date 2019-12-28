Хоккейный клуб ЦСКА на домашней арене всухую обыграл подмосковный «Витязь» со счётом 3:0. Форвард «красно-синих» Антон Слепышев получил удаление «5+20» в третьем периоде за удар соперника клюшкой. Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил причины неудачных первых периодов московской команды и проанализировал ситуацию с удалением 25-летнего игрока.

— Если анализировать встречу по горячим следам, то какие ошибки можно выделить?

— Любая победа — это хорошо, было немного сложно, но нам удалось справиться. До этого проиграли «Динамо», ничего страшного не случилось. Но с «Витязем» мы сыграли неплохо. Вообще последние игры довольно сложно складываются. Пока сложно что-то говорить, надо посмотреть некоторые повторы. В этот раз мы не играли так жёстко. Скоро разберём с тренером матч, он скажет, на какие ошибки стоит обратить особое внимание.

— В последнее время у ЦСКА явные проблемы с первыми периодами: либо команда пропускает, либо, создавая достаточно много хороших моментов, не может их реализовать. Иногда вообще не получается и моментов создать. С чем это связано?

— Последние игры не особо получается хорошо начать, это правда. Первый период, в принципе, весь мы отдали. Надо маленько собираться с начала игры, а не тогда, когда мы пропустили шайбу или опасный момент. Сразу надо хорошо играть.

— Если рассматривать ситуацию с удалением Антона Слепышева за удар соперника клюшкой до конца игры, можно ли предположить возможность дополнительной дисквалификации на одну или несколько игр?

— Ой, если честно, я не видел эпизод с начала. Вроде сказали, что судьям подсказали сверху. Посмотрим, какое примут решение. Надеюсь, что дополнительной дисквалификации не последует. Готовимся дальше. Хочется год закончить на положительной ноте, чтобы вступить в новый год с новыми силами.

Нападающий «армейцев» Антон Слепышев своё удаление комментировать не стал, но объяснил, почему, несмотря на этот неприятный инцидент, ЦСКА показал в игре против подмосковного клуба достаточно мягкий хоккей.

Антон Слепышев cska-hockey.ru

— Уверенная победа ЦСКА над «Витязем». Как в целом оцените встречу?

— В начале у нас получилось не совсем хорошо, мы можем лучше, но, в целом, довольны результатом — 3:0 — это неплохо, есть над чем работать.

— Можно ли считать победу над «Витязем» реабилитацией после поражения московскому «Динамо»?

— Понятно, что после поражения всегда хочется выиграть, но эту победу нельзя называть «реабилитацией». У нас есть много моментов, которые необходимо подтянуть, мы работаем и продолжим над этим работать.

— Уже третий матч подряд «армейцы» долго вкатываются в игру. Почему не удалось сразу взять инициативу в свои руки?

— Да, есть такой момент. Мне кажется, и в том сезоне, и в этом были такие матчи, когда мы сразу показывали активный хоккей и давление, и, скажем так, забирали преимущество в свои руки. Сейчас же есть с этим проблемы с начала встреч. Мы работаем над этим, но пока тяжело ответить на этот вопрос. Надеюсь, всё наладится.

— В этот раз команда не показывала такую жёсткую игру, как, например, в предыдущих двух матчах. Была ли дополнительная установка перед встречей играть не так жёстко?

— Мы всегда настраиваемся жёстко, может, просто так действовал соперник. Первый период сложился тяжеловато, мы много играли в своей зоне, не хватало сил на такую жёсткую игру, к которой мы привыкли, но зато не пропустили и забили больше, чем соперник. Впереди ещё игра, и мы будем жёстче.

— Что сказал главный тренер после победы?

— Похвалил за победу. «Молодцы», — что он ещё может сказать (смеётся). Впереди ещё одна игра, которую обязательно надо выиграть, чтобы уйти и закрыть 19-й год победой.