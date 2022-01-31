Изнасиловавший девочку хоккеист получил условный срок

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рид Буше приговорён в США к одному году тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года по делу об изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Detroit Free Press.

Слушание по делу Рида Буше состоялось в понедельник, 31 января, в суде округа Уоштино (Мичиган). Изначально спортсмену грозило от 25 лет пожизненного заключения по обвинению в совершении преступления сексуального характера первой степени. Но в итоге американцу было разрешено подать заявление о меньшем заключении.

13 декабря 2021 года американский хоккеист признался в изнасиловании. Преступление произошло в 2011 году, когда Буше было 17 лет, а его жертве — 12.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании своей подруги Харриет Робсон, а также причинении телесных повреждений. Полиция подтвердила, что обвиняемый находится под стражей. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства дела.