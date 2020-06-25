Хоккеиста московского «Динамо» обвинили в захвате барбершопа

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Защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Сергеев стал фигурантом уголовного дела из-за захвата элитного барбершопа в Нижнекамске.

Следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил хоккеисту и ещё двум молодым людям обвинение в самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы, сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что Сергеев с товарищами «самовольно и вопреки законным требованиям» захватили парикмахерский салон Room BarberShop. Причиной этого стал долг владельца заведения перед хоккеистом в размере 285 тысяч рублей. В данный момент Сергеев находится под подпиской о невыезде. При этом сам хоккеист обвиняет владельца барбершопа в краже кошелька.

Сергеев отрицает свою вину, отметив, что будет отстаивать свою позицию до конца.

Ранее NEWS.ru писал, что французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.