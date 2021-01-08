Хоккеист Рыков рассказал о трудной жизни в США

https://static.news.ru/photo/517abe70-534c-11eb-b360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Хоккеист Егор Рыков, выступающий на позиции защитника в ЦСКА, рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в период работы в США. До перехода в столичный коллектив спортсмен играл в «Хартфорд Вулф Пэк» — команды из Американской хоккейной лиги, являющейся частью «Нью-Йорк Рейнджерс» из НХЛ.

До отъезда в Штаты Рыков представлял цвета «Сочи» и СКА. В составе команды с берегов Невы он в 2017 году становился обладателем Кубка Гагарина.

После перехода в американский клуб игрок столкнулся с рядом проблем. Во многом они касались языкового барьера и разницы в менталитете.

Люди там совсем другие. Мешал языковой барьер. Знал бы английский, наверное, было бы проще. Здесь в ЦСКА тоже могу с иностранными ребятами пообщаться, перекинуться парой фраз, — цитируются слова защитника на сайте московской команды.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский хоккеист, а ныне нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что в американскую жизнь он влился легко. Во многом ему помогают игроки по команде, к тому же в Миннесоте он уже успел познакомиться с русскими.