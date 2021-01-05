Хоккеист Капризов поделился первыми впечатлениями от жизни в США

https://static.news.ru/photo/16744680-50d0-11eb-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский хоккеист, а ныне нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что в американскую жизнь он влился легко. Во многом ему помогают игроки по команде, к тому же в Миннесоте он уже успел познакомиться с русскими.

Я со спокойной душой уехал из России в НХЛ. Потому что давно был к этому готов. Моя семья уже два года знала, что после окончания контракта с ЦСКА я уеду в любом случае. Так и получилось. Родители у меня живут в Новокузнецке. Надеюсь, в мире скоро всё решится с ковидом и они смогут спокойно прилетать ко мне в Америку, чтобы смотреть матчи, — цитирует сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризова.

23-летний хоккеист признался, что переехать оказалось гораздо проще, чем он ожидал. Ему помогли обжиться, снять квартиру. В магазинах, по его словам, можно найти достаточно традиционной «русской» еды: пельмени и даже шпроты. Игроки по команде часто приглашают его в гости, знакомят с семьями и всячески помогают.

Я ещё маленько путаюсь из-за своего английского. Не всегда понимаю, что правильно делать в каких-то упражнениях. Но ребята помогают, подсказывают. Уроки с репетитором не беру. С одноклубниками общаюсь нормально, если звучат лёгкие повседневные фразы. Когда начинают говорить быстро, то уже тяжело, — добавил Капризов.

Новый год в Миннесоте хоккеист встретил один, при этом он добавил, что долго разговаривал по телефону с друзьями из родного ему Новокузнецка.

Как писал NEWS.ru, Кирилл Капризов подписал двухлетнее соглашение с «Миннесотой» в июле 2020 года. Генеральный менеджер клуба Билл Герин заявил, что хоккеист превзошёл все ожидания в своём развитии с того момента, как был выбран на драфте в 2015 году. По его словам, Капризов — умный и динамичный нападающий, который был лидером Континентальной хоккейной лиги по голам на протяжении двух последних сезонов.

Три сезона КХЛ Капризов выступал за ЦСКА, став в 2019 и 2020 годах лучшим снайпером лиги с 30 и 33 шайбами соответственно. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина. Помимо «армейцев» он выступал за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев», на его счету 340 матчей в КХЛ, в которых он набрал 261 (124 гола и 137 передач) очко. Кроме того, Кирилл Капризов является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призёром чемпионата мира — 2019.