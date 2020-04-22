Хоккеист из команды Лукашенко госпитализирован с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fbbc0596-845e-11ea-ab59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artem Korzhimanov/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Бывший хоккеист минского «Динамо» и сборной Белоруссии Дмитрий Мелешко помещён в республиканскую больницу после того, как у него диагностировали заражение COVID-19.

Завершивший в 2017 году профессиональную карьеру спортсмен последние три года выступал на любительском уровне за команду президента страны Александра Лукашенко. Последний раз Мелешко выходил на лёд вместе с главой республики 11 апреля, сообщает «Интерфакс».

Пару дней назад была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали, вернётся домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние. Пропажа обоняния — первый симптом коронавируса, — цитирует агентство жену хоккеиста Надежду.

Она и их дети уже сдали анализы на коронавирус, результаты тестов пока неизвестны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Её суть заключается в отмене всех международных соревнований до конца 2021 года. Эксперты ВОЗ считают, что названная мера позволит избежать повторных вспышек коронавируса.