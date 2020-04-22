Хоккеист из команды Лукашенко госпитализирован с коронавирусом

Бывший хоккеист минского «Динамо» и сборной Белоруссии Дмитрий Мелешко помещён в республиканскую больницу после того, как у него диагностировали заражение COVID-19.
Завершивший в 2017 году профессиональную карьеру спортсмен последние три года выступал на любительском уровне за команду президента страны Александра Лукашенко. Последний раз Мелешко выходил на лёд вместе с главой республики 11 апреля,
Пару дней назад была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали, вернётся домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние. Пропажа обоняния — первый симптом коронавируса, — цитирует агентство жену хоккеиста Надежду.
Она и их дети уже сдали анализы на коронавирус, результаты тестов пока неизвестны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Её суть заключается в отмене всех международных соревнований до конца 2021 года. Эксперты ВОЗ считают, что названная мера позволит избежать повторных вспышек коронавируса.
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