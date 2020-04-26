ХК «Металлург» предлагает Пашнину контракт на 45 млн рублей за сезон

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, рекордсмен по количеству заброшенных шайб в составе сборной СССР Александр Мальцев идёт на поправку после плановой операции, о чём сообщил его сын Алексей Перов.

У него всё хорошо, он идёт на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока неизвестно, — цитирует Первова ТАСС. Ранее главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что девятикратный чемпион...