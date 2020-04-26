ХК «Металлург» предлагает Пашнину контракт на 45 млн рублей за сезон

Защитник уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Михаил Пашнин в межсезонье может перейти в магнитогорский «Металлург».
«Металлург» предлагает хоккеисту контракт с зарплатой в размере 45 миллионов рублей за сезон, сообщает «ГорОбзор.ру».
Действующее соглашение Пашнина с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года, в новом контракте ему предлагают заработную плату в 35 миллионов за сезон. Ранее он получал в уфимской команде 60 миллионов в год.
В нынешнем регулярном чемпионате Пашнин провел 54 игры, набрав 10 (2+8) очков при показателе полезности +9.
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» подписал новое соглашение с защитником Михаилом Мамкиным. Контракт 29-летнего спортсмена с командой рассчитан на два года. Другие детали договора не разглашаются, писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен