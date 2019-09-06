Московский ЦСКА в стартовом матче нового регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 1:3 уступил омскому «Авангарду», который и стал обладателем Кубка открытия КХЛ. В составе «армейцев» шайбу забросил Константин Окулов. У омичей отличились Коди Франсон (дубль) и Максим Чудинов.