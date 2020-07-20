Главным тренером рижского «Динамо» стал Петерис Скудра

https://static.news.ru/photo/bd7a27e0-ca81-11ea-9987-fa163e074e61_660.jpgПетерис Скудра (архивное фото)Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press
Совет и правление АО Dinamo Rīga провели расширенное заседание. На нём было принято решение о назначении главным тренером рижского «Динамо» Петриса Скудры. Оно состоялось 20 июля 2020 года.
Первоначально он будет должен разработать план подготовки командного сезона. Также ему необходимо представить предложения для помощников тренеров и кандидатов на эти посты.
Å .g.20.jÅ«lijÄ notika ASâDinamo RÄ«gaâ Padomes un Valdes paplaÅ¡inÄtÄ sÄde. Padome apstiprinÄja PÄteri Skudru par galveno treneri. Padome uzdeva P.Skudram izstrÄdÄt komandas sezonas sagatavoÅ¡anÄs plÄnu, kÄ arÄ« iesniegt priekÅ¡likumus par trenera asistentiem un spÄlÄtÄju kandidÄtiem. pic.twitter.com/0VfjsznuH2
Скудра начал свою спортивную карьеру в 1990-х годах в составе клуба «РШВСМ-Энерго» на позиции вратаря. Последним его местом работы в качестве тренера был челябинский хоккейный клуб «Трактор». Однако в 2019 году его уволили в связи с неудовлетворительными спортивными результатами. На этой позиции его сменил Владимир Юрзинов — младший.
Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Ковалёв назначен главным тренером клуба КХЛ «Куньлунь». Об этом сообщили 20 июля представители пресс-службы команды.