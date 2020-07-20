Хоккей

Главным тренером рижского «Динамо» стал Петерис Скудра

14:56, 20 июля 2020
Петерис Скудра (архивное фото) Петерис Скудра (архивное фото) Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Совет и правление АО Dinamo Rīga провели расширенное заседание. На нём было принято решение о назначении главным тренером рижского «Динамо» Петриса Скудры. Оно состоялось 20 июля 2020 года.

Первоначально он будет должен разработать план подготовки командного сезона. Также ему необходимо представить предложения для помощников тренеров и кандидатов на эти посты.

Скудра начал свою спортивную карьеру в 1990-х годах в составе клуба «РШВСМ-Энерго» на позиции вратаря. Последним его местом работы в качестве тренера был челябинский хоккейный клуб «Трактор». Однако в 2019 году его уволили в связи с неудовлетворительными спортивными результатами. На этой позиции его сменил Владимир Юрзинов — младший.

Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Ковалёв назначен главным тренером клуба КХЛ «Куньлунь». Об этом сообщили 20 июля представители пресс-службы команды.

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