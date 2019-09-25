После домашнего поражения (2:4) от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) эксклюзивное интервью News.ru дал 26-летний форвард «красно-белых».

— Против «Салавата» ваша команда выдала два отличных периода — что случилось в концовке второй двадцатиминутки и в третьем периоде, когда «Спартак» позволил сопернику отыграться, а затем и вырвать победу?

— Да, мы хорошо играли большую часть матча, но после второго гола начались ненужные удаления. Чуть-чуть не дотерпели в меньшинстве, пропустили, после чего уфимцы зацепились за игру и сумели добыть победу.

— Понятно, что нельзя сваливать всю вину за поражения на голкипера, но Павел Хомченко уже не в первой игре совершает результативные ошибки. Вот и против «Салавата» он пропустил две лёгкие шайбы. Что скажете по этому поводу?

— Не знаю, я ничего такого со стороны нашего вратаря не заметил. Вижу, что он здорово играет и часто нас выручает. Так что даже не понимаю, какие ошибки голкипера вы углядели.

— К примеру, гол защитника уфимцев Филипа Ларсена почти с нулевого угла, после чего соперник вышел вперёд.

— Честно говоря, я этот гол не видел — только что заменился. Поэтому не могу ничего сказать.

— Вы не так давно выступали за «Салават». Матч против бывшей команды был для вас особенным? Какое впечатление производят уфимцы?

— Хорошее впечатление — они играют в свой хоккей. Против «Салавата» интересно играть, но не скажу, что это была особенная для меня игра.

Игровой момент в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Спартак (Москва) и ХК Салават Юлаев (Уфа) Владимир Федоренко/РИА Новости

— На скамейке «Спартака» вновь руководит командой Олег Знарок, пропустивший выездную серию матчей из-за пневмонии. Как игралось без него, были ли какие-то отличия от привычного рабочего ритма?

— Безусловно, здорово, когда все игроки и тренеры на своём месте. Поэтому эмоции были только положительные, когда Олег Валерьевич снова приступил к исполнению своих обязанностей главного тренера.

— Чтобы немного поднять ваше настроение, задам несколько вопросов о недавнем матче в Екатеринбурге, в котором «Спартаку» удалось нанести первое поражение лидеру чемпионата. Был специальный настрой на одного из фаворитов?

— У нас на каждую игру особый настрой. Просто на старте сезона у «Спартака» довольно много поражений, поэтому на каждый матч выходим заряженными на победу. Уж слишком много очков мы уже растеряли.

— Зато у «Автомобилиста» вы вырвали волевую победу, причём лично вам удалось забить ответный гол буквально за секунду до конца первого периода. Расскажите, как забросили эту важную шайбу.

— Саша Хохлачёв сделал мне отличную передачу, и оставалось только попасть в створ ворот.

— Что помогло в дальнейшем окончательно перевернуть ход игры и победить?

— Вся команда, все ребята здорово играли, реализовали свои моменты и грамотно терпели в обороне.

— Как в целом оцените старт сезона для «Спартака»? Нет ощущения, что команде слишком часто элементарно не везёт, поскольку было несколько обидных поражений в овертаймах?

— Возможно, так оно и есть. Но выход здесь один — ещё больше работать на тренировках. И тогда в играх уже нам будет везти.