Фото: Erik Simander/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Матч любительских хоккейных команд «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2» в Новосибирске был прерван из-за драки.

На видео, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“», видно, как болельщики одной из команд избивают хоккеиста, повалив спортсмена. Ему было нанесено несколько ударов ногами. В потасовку пришлось вмешаться...