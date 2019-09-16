Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» (Москва) Олег Знарок не будет руководить командой в ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Как сообщает пресс-служба «красно-белых», бывший наставник сборной России должен пройти дополнительное обследование после перенесённой ранее пневмонии. Руководить командой будет ассистент главного тренера Харийс Витолиньш.
17 сентября «Спартак» сыграет в Алма-Ате с «Барысом», 19 сентября — в Магнитогорске с «Металлургом», 21 сентября — в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
Ранее Знарок заявил, что для московского клуба главной целью является выиграть Кубок Гагарина, писал News.ru.