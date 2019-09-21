https://static.news.ru/photo/524eee30-dc7d-11e9-9eca-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.ru

После восьми побед кряду первое поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпел екатеринбургский «Автомобилист». Уральцы на своём льду проиграли московскому «Спартаку» — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0).

У хозяев отличились Джефф Плэтт (15-я минута) и Питер Холланд (27-я). «Красно-белые» три из четырёх шайб забросили в течение 40 секунд игрового времени. Артём Фёдоров сравнял счёт за секунду до конца первого периода, Михаил Юньков забил спустя 20 секунд после начала второго, а Яков Рылов — ещё через 19 секунд.

Окончательный счёт в матче установил защитник «Спартака» Максим Гончаров на 35-й минуте.

Несмотря на это поражение, «Автомобилист» сохранил лидерство в общей таблице КХЛ, имея в своём активе 16 очков. «Спартак» с девятью очками после десяти игр находится на седьмой строчке в таблице Западной конференции.

В другом поединке игрового дня уфимский «Салават Юлаев» дома всухую обыграл нижнекамский «Нефтехимик» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Заброшенные шайбы на счету Линуса Умарка (42-я минута) и Максима Майорова (45-я).

Финский голкипер юлаевцев Юха Метсола справился со всеми 19 бросками соперника и провёл второй «сухой» матч в сезоне.

«Салават Юлаев» набрал 11 очков в восьми играх и вышел на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Новосибирская «Сибирь» и казахстанский «Барыс» в родных стенах обыграли соответственно хабаровский «Амур» и челябинский «Трактор», писал ранее News.ru.