Формат Кубка мэра Москвы по хоккею претерпел изменения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d1df9392-e6cd-11ea-b923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вице-президент Федерации хоккея Москвы Егор Замятнин заявил, что в этом году из-за коронавируса изменён формат Кубка мэра Москвы.

Если раньше был четырёхдневный турнир, то теперь будет трёхдневный. Решили не проводить каких-то мероприятий в выходной день, чтобы было меньше рисков распространения коронавирусной инфекции, — сказал он на пресс-конференции.

Кубок мэра Москвы пройдет с 27 по 29 августа 2020 года на «ЦСКА-Арене» с участием клубов «Спартак», ЦСКА, «Витязь» и «Динамо».

Ранее Министерство спорта внесло изменения в документ, регламентирующий проведение спортивных и физкультурных мероприятий во время пандемии коронавируса. Для организаторов упростили некоторые процедуры, которые связаны с возобновлением соревнований. Изменились, в частности, и требования, согласно которым каждый участник соревнований должен сдать тест на коронавирус, писал NEWS.ru.