Федотов раздора: как хоккеист рассорил Губерниева и депутата Госдумы Спортивному комментатору даже пришлось отключиться от прямого эфира

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Иван Федотов

Военная служба Ивана Федотова — тема номер один в российском спорте. А Дмитрий Губерниев, пожалуй, спикер номер один по этой теме. С момента задержания хоккеиста спортивный комментатор выступал ярче всех в информационном поле. Он критиковал власти, призвал хоккейную общественность к действиям и даже рассорился с депутатом Госдумы Султаном Хазмаевым. Губерниев в программе «Есть тема!» назвал Хазмаева «придурком», а затем и вовсе покинул эфир «Матч ТВ». Что произошло и чем может обернуться перепалка в эфире для Губерниева, рассказывает NEWS.ru.

Позиция Губерниева

История с хоккеистом Федотовым получилась невероятно резонансной. Оно и понятно. Задержание средь бела дня, транспортировка из военкомата в госпиталь, а оттуда — в Военно-морской флот России на службу в Северодвинске — такое происходит не каждый день. Однако, несмотря на масштаб случившегося, долгое время спортивная общественность (особенно хоккейная) делала вид, словно ничего не происходит.

За всех отдувался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. С первых дней он четко обозначил свою позицию. Журналиста искренне возмутило то обстоятельство, что известного спортсмена могли так бесцеремонно задержать на улице. Напомним: игрока сборной России встретили у парковки спортивного дворца в Санкт-Петербурге 10 человек, Федотова посадили в фургон и отправили в военкомат в сопровождении четырёх машин.

Он преступник? У него повестки были? Это действительно похоже на чью-то месть. Или на чье-то волюнтаристское решение, — заявил Губерниев.

Когда появилось известие о том, что Федотова могут отправить служить на Новую Землю, Губерниев вообще не мог сдержать эмоций. Он писал, что «мы приплыли», осуждал хоккейных чиновников и товарищей по команде за отсутствие какой-либо реакции. Досталось даже Александру Овечкину. Тоже за молчание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

Очередной перформанс на «Матч ТВ»

Мимо ситуации с Федотовым не смогли пройти и на «Матч ТВ». Этой теме посветили целый выпуск программы «Есть тема!». Во время эмоционального обсуждения в студии Губерниев по видео подключился к эфиру. Правда, хватило его ненадолго. Уже через несколько минут он отключился. Причина — словесная перепалка с депутатом Госдумы Султаном Хазмаевым.

А кто там бубнит все-таки голосом (пародирует голос депутата). Кто это вообще? (Хамзаев перебивает его) Это понятно. Вот смотрите... (снова депутат перебивает, обращается в Губерниеву на ты) Мы с вами на брудершафт не пили, во-первых. Во-вторых, тыкать будете в другом месте. Значит, стоп ребята, я с придурками в прямой эфир не выхожу. Всего доброго, пока, — сказал Губерниев и отключился.

Правда сразу после скандального эфира журналист отметил, что у него нет никакого конфликта с депутатом Госдумы, а его эмоции связаны исключительно с тем, что он не любит бескультурных людей.

Комментарий Хазмаева оказался намного жестче. Он отметил, что журналисты, претендующие на профессионализм, должны вести себя соответствующе. А еще добавил, что Губерниев показал свою либеральную сущность, раз он отнесся к призыву к армии как к наказанию.

Фото: t.me/sultanhamzaev Султан Хазмаев

Что грозит Губерниеву?

Эмоции депутата Госдумы говорят о том, что его явно не впечатлило поведение комментатора. Да и слово «придурок», брошенное в эфире Губерниевым, можно в какой-то степени трактовать как оскорбление. Отсюда возникает вопрос: а есть ли какое-то юридическое последствие у слов комментатора. Чтобы разобраться в неоднозначном инциденте, мы обратились к известному адвокату Сергею Жорину. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что оскорбления спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес депутата Госдумы Султана Хамзаева были неочевидными.

Наличие оскорблений с той или иной стороны неочевидно. Если депутат захочет привлечь Губерниева к ответственности, ему нужно будет доказать большое количество обстоятельств. Необходимо будет провести лингвистическое исследование, экспертизу, которая должна будет установить значение словесно-смысловых конструкций: есть ли там оскорбления, было ли что-либо неприличное. Второй момент — нужно установить, в адрес кого Губерниев что-либо говорил. Эта задача еще сложнее, — заявил Жорин.

В то же время он добавил, что высказывания депутата в эфире прозвучали более агрессивно и грубо, однако этот момент тоже должны установить специалисты.

В комиссии Госдумы по этике тоже поспешили успокоить. Депутат Ярослав Нилов заверил, что к ним не поступало запросов от депутата Султана Хамзаева на почве оскорблений со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Если в комиссию поступит соответствующее обращение, комиссия будет действовать в соответствии с ним. То есть запрос позиции, приглашение участников, коллегиальное обсуждение и вынесение решения. Все комментарии только после того, когда поступит обращение, — заявил Нилов.

Получается, ситуация разрешилась для Губерниева без серьезных последствий. Или нет?