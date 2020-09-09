«Есть куда расти»: защитник «Динамо» рассказал о проигрыше «Локомотиву»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Защитник ярославского «Локомотива» Атте Охтамаа поделился впечатлениями от победы в матче против московского «Динамо», который прошёл в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 2:3 в пользу ярославской команды.

Безусловно, это была тяжкая игра. Особенно в первом периоде «Динамо» давило на нас, наш вратарь спас в этом отрезке во многом. Во втором периоде было важно, чтобы сыграли хорошо в...