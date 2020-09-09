«Есть куда расти»: защитник «Динамо» рассказал о проигрыше «Локомотиву»

Защитник «Динамо» Михаил Григорьев поделился впечатлениями от игры в матче против «Локомотива», которая прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 2:3 в пользу ярославской команды.
Нам однозначно не хватает реализации. Не знаю, с чем это связано. Может, отпустят нагрузки, будет концентрация на завершении. Ну и нужно добавлять в игре. Мы в концовках устаем, теряем концентрацию, и нам где-то не хватает, допускаем ошибки. Я чувствую себя неплохо. Конечно, есть куда расти, есть куда добавить, — сказал Григорьев на послематчевой пресс-конференции.
Как писал NEWS.ru, ярославский «Локомотив» в гостях вырвал волевую победу у московского «Динамо» — 3:2 (1:1, 0;1, 2:0). У «бело-голубых» точными бросками отметились Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27-я). В составе «железнодорожников» голы на счету Егора Аверина (17-я), Рушана Рафикова (49-я) и Дениса Алексеева (53-я).
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